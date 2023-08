Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la GSP Live, impresarul Florin Manea a dezvaluit ca Gica Hagi este un nume interesant pentru fotbalul din Arabia Saudita. Gica Hagi nu mai are nimic de demonstrat in fotbalul romanesc. A cucerit doua titluri cu „gaștile nebune” de la Viitorul, respectiv Farul, și s-ar putea pregati pentru urmatorul…

- Gica Hagi a facut o criza de nervi, dupa ce Farul a fost eliminata din preliminariile Champions League. „Regele” s-a declarat extrem de nemultumit de evolutia jucatorilor sai, din infrangerea categorica suferita in fata celor de la Sheriff. Farul a fost invinsa cu scorul de 3-1, la general, de catre…

- Gica Hagi s-a declarat uluit de ceea ce a gasit la Tiraspol. „Regele” a susținut conferința de presa inaintea meciului retur Sheriff – Farul, din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Condițiile gasite de campionii Romaniei l-au facut pe Hagi sa ii felicite pe adversari. Totuși, acesta i-a…

- Gica Hagi a anuntat ca ia o decizie radicala dupa meciul Farul – Sheriff, scor 1-0, din prima mansa a turului 1 preliminar din UEFA Champions League. „Regele” a luat decizia sa „sacrifice” disputa cu Hermannstadt, din startul noii editii din Liga 1. Managerul campioanei Romaniei a dezvaluit ca toti…

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- Gica Hagi va incepe a 5-a campanie europeana alaturi de clubul pe care l-a inființat in 2009, numit inițial Viitorul, acum Farul. „Regele” n-are amintiri placute din preliminarii, fiind mai mereu batut la scor, dar tot el e cel care a calificat-o in 2007 pe FCSB in grupele Champions League. Farul -…

- Gica Hagi, proaspat campion in Liga 1 cu Farul, a oferit un interviu publicației spaniole Marca. Al doilea titlu cucerit in Liga 1 in calitate de antrenor l-a adus pe Hagi in atenția presei internaționale. „Regele” a vorbit pe larg despre secretele succesului, despre planurile de viitor și despre cariera…

- Dan Petrescu a facut „circ total” la finalul meciului dintre CFR Cluj si Farul. „Bursucul” i-a facut reprosuri lui Gica Hagi, chiar pe teren, fiind nemultumit de rezultatul inregistrat de echipa sa, in ultima etapa a sezonului de Liga 1. In ciuda infrangerii cu Farul, CFR Cluj a terminat sezonul de…