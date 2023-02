Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Turcia a reacționat marți, dupa gestul generos facut de Gica Hagi și Gica Popescu, care au venit in sprijinul Turciei cu o donație de 50.000 de euro dupa cutremurele distructive care au lovit țara saptamana trecuta. La o saptamana de la seismele de 7,8 și 7,5 grade pe scara Richter, bilanțul…

- In urma cutremurului devastator care a zguduit Turcia la 6 februarie, o delegatie a FCV Farul, formata din managerul tehnic Gheorghe Hagi si presedintele Gheorghe Popescu, a vizitat Ambasada Turciei in Romania, pentru a se intalni cu Excelenta Sa, ambasador Ozgur Kivanc Altan. Cu acest prilej, oficialii…

- Clubul Farul Constanta a oferit o donatie de 50.000 de euro pentru ajutorarea rudelor victimelor cutremurului din Turcia, din 6 februarie. O delegatie a clubului, formata din actionarul majoritar Gheorghe Hagi si presedintele Gheorghe Popescu a fost, luni, la Ambasada Turciei in Romania, unde s-a intalnit…

- In urma cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia in aceasta luna, in urma carora peste 34.000 de oameni au murit in aceasta tara si in Siria, o delegatie a Farului Constanta, formata din actionarul majoritar Gheorghe Hagi si din presedintele Gheorghe Popescu, a fost, astazi, la Ambasada Turciei…

- Un barbat anonim din Statele Unite a donat 30 de milioane de dolari victimelor cutremurelor din Turcia și Siria, potrivit premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a postat sambata pe Twitter vestea, conform CNN.

- Victimele cutremurului din Turcia au nevoie disperata de sange. La Cluj Centrul de Transfuzie Sanguina face un apel la donare. Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria a depașit 15.000 de morți, iar șansele de a gasi supraviețuitori se impuțineaza in condițiile iernii tot mai friguroase din regiune.…

- Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au depus astazi flori la sediul Ambasadei Republicii Turce de la Chișinau, in memoria victimelor cutremurului devastator din Turcia, soldat cu mii de decese și raniți. De asemenea, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de condoleanțe…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova s-a autosesizat și a facut demersuri pe langa autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței la cetațenia țarii noastre a victimelor cutremurului. Din verificarile efectuate pana la momentul actual, printre victime…