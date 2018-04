Gica Hagi și-a recunoscut infrangerea cu CFR Cluj, scor 1-2, și e conștient de faptul ca echipa sa a facut mai multe greșeli in meciul de pe teren propriu cu ardelenii. "Prima repriza CFR a dominat. Vorbisem cu baieții acest lucru, CFR joaca agresiv in primele 20 de minute. Le-am aratat baieților in multe ședințe asta, dar pana la urma ne-au dominat. Am incercat in repriza secunda sa atacam. ...