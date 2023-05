Stiri pe aceeasi tema

- Data de 21 mai va ramane in istoria fotbalului constantean. FC Farul Constanta a cucerit titlul de capioana nationala a Romaniei dupa un meci nebun disputat la Ovidiu in care a invins-o pe FCSB cu 3-2, dupa ce a fost condusa cu 0-2. Imediat dupa fluierul de final al partidei, gazonul a fost luat cu…

- Managerul tehnic al celor de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi, a vorbit sambata despre partida decisiva pe care dobrogenii o vor disputa pe teren propriu cu FCSB, meci care le poate aduce titlul de campioana cu o etapa inainte de finalul sezonului.

- Farul Constanța, liderul la zi in clasamentul play-off-ului din Superliga, a perfectat primul transfer pentru stagiunea urmatoare. „Marinarii” s-au ințeles cu extrema dreapta Nicolae Carnat (25 de ani), fotbalistul celor de la CS Mioveni, scriu cei de la Prosport. Nicolae Carnat, de la CS Mioveni,…

- Formația constanțeana va fi nevoita sa evolueze in meciul impotriva CFR-ului de sambata fara Denis Alibec și Vlad Morar. Un singur punct o separa pe campioana CFR Cluj de primul loc, ocupat de Farul lui Hagi.Arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, va gazdui sambata, 22 aprilie,…

- Fostul antrenor al lui Florinel Coman, Gheorghe Hagi, a dezvaluit ca „Mbappe" de Romania a avut o oferta importanta doar ca cei de la FCSB au refuzat-o. Gica Hagi. managerul tehnic al Farului, liderul din Liga 1, considera ca Gigi Becali a luat o decizie greșita in privința viitorului atacantului de…

- Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, cere sa nu mai fie numit „Rege” de catre jurnaliști și fani. Tehnicianul „marinarilor” dorește sa fie strigat pe nume, spunand ca acest lucru il face „cel mai fericit”. Gheorghe Hagi cere sa nu mai fie numit „Rege”: „Eu sunt Gheorghe…

- Denis Alibec (32 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru inca doua sezoane. Denis Alibec se simte excelent la Farul, dovada fiind cele 11 goluri și 5 pase decisive din actuala stagiune. Gica Hagi s-a asigurat ca nu iși pierde golgeterul și i-a oferit un nou contract, valabil…

- Pelayo Novo, mijlocașul spaniol transferat de CFR Cluj in vara lui 2017, a murit la 32 de ani dupa ce a fost lovit de un tren in Oviedo. Fotbalistul se afla de mai mulți ani intr-un scaun cu rotile, dupa ce cazuse de la etajul al treilea al unui hotel in 2018, cand se afla intr-un cantonament cu Albacete.…