Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul tehnic al Farului, a primit cartonașul roșu de la Horațiu Feșnic, imediat dupa Farul - Hermannstadt 1-1. Dupa fluierul de final al meciului de la Ovidiu, Hagi s-a dus spre Feșnic și i s-a adresat direct acestuia. „A fost fault”, pare ca ii spune managerul Farului arbitrului, fara…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a inregistrat un nou egal pe teren propriu in Superliga, nereusind sa obtina victoria astazi, 11 noiembrie 2023, in etapa a 16 a, prima din retur, in care a intalnit pe teren propriu FC Hermannstadt.Meciul s a terminat la egalitate, 1 1, oaspetii egaland in minutul…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a disputat astazi, 8 noiembrie 2023, meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, campioana in exercitiu a Romaniei. Meciul a fost o restanta din etapa a doua a Superligii si s a incheiat la egalitate, 1 1.Dupa 0 0 la pauza, campioana a deschis scorul in…

- Chiar daca a deschis scorul in Gruia, Farul Constanta a fost surclasata de CFR Cluj, scor 1 3, intr un meci din etapa a 14 a a Superligii. Campioana Romaniei se afla pe locul 7 in clasament, cu 20 de puncte din 14 meciuri jucate, la egalitate cu Petrolul locul 6 si Hermannstadt locul 5 . Managerul tehnic…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat ca doreste ca formatia sa sa faca un meci bun contra lui Dinamo Bucuresti, vineri seara, si a precizat ca intalneste o echipa foarte bine organizata care creste de la meci la meci, potrivit news.ro.Hagi a declarat joi, intr-o conferinta…

- Gica Hagi a facut scandal dupa Farul-FCSB 0-1. Antrenorul campioanei a fost nemulțumit de prestația elevilor sai, dar și de decizia lui Sebastian Colțescu, care i-a acordat un penalty vicecampioanei. Partida dintre Farul Constanța și FCSB s-a incheiat cu scorul de 0-1 și a reprezentat derby-ul etapei…

- FCSB și-a luat revanșa dupa ce sezonul trecut a pierdut titlul in favoarea Farului. Roș-albaștrii au invins, scor 1-0, dintr-un penalty controversat, care l-a scandalizat pe Gica Hagi. Dupa meci, Adrian Șut, cel care a obținut lovitura de pedeapsa, a explicat cea mai controversata faza a partidei. Adrian…

- Tehnicianul formatiei Farul Constanta, Gica Hagi, a fost incantat de evolutia elevilor sai din partida cu Universitatea Craiova , castigata cu 2-0. „Cred ca astazi le-am adus aminte suporterilor, telespectatorilor ca de asta am iesit campioni. Am fost noi, echipa ofensiva care a gasit solutii. Am jucat…