- Gheorghe Hagi (55 de ani) a vorbit, imediat dupa meciul Viitorul - Chindia 4-1, despre transferul iminent al atacantului Gabi Iancu (26 de ani). Golgeterul Ligii 1 ar fi curtat de mai multe echipe din strainatate, Ceea ce il nemulțumește pe Hagi este suma de transfer pe care o va obține de pe urma…

- In etapa a noua din play out, FC Viitorul a invins cu 5 0 Academica Clinceni. Titular integralist, Damien Dussaut a inscris primul sau gol la echipa constanteana. Gabi Iancu a ajuns 16 goluri marcate in Liga 1 si e lider solitary in ierarhia tunarilor. FC Viitorul e lider detasat in clasamentul play…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este nemulțumit de jocul echipei sale și a inceput sa faca planul pentru urmatoarea perioada de transferuri. FCSB a avut in vedere doi jucatori, dar cu ambii sunt probleme. Gigi Becali spune ca discuțiile cu Sergiu Buș au cazut, iar Gica Hagi, patronul și antrenorul de la…

- bull; FC Viitorul a castigat cu 4 1, Vlad Achim si Gabi Iancu marcand cate doua goluri FC Viitorul a invins la scor, 4 1, FC Hermannstadt, in etapa a cincea a turneului play out al Ligii 1, iar echipa constanteana e lider autoritar in clasament, avand sapte puncte in plus fata de a doua clasata, Sepsi…

- Viitorul s-a impus in primul meci oficial dupa 3 luni, 2-1 cu Poli Iași, și este lider detașat in play-out, cu 7 puncte peste Sepsi. Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a analizat evoluția elevilor sai și a spus ca iși dorește mai mult de la atacanți, in special de la Gabi Iancu. „In meciurile…

- Ianis Hagi avea un salariu de 660.000 de euro net pe sezon la Genk (800.000 de euro brut) si este de presupus ca va primi cel putin tot atat si la Glasgow Rangers. Clubul scotian nu a anuntat durata transferului, dar se pare ca este vorba de o perioada de cinci ani. OFICIAL. Ianis Hagi, transferat…

- Viitorul s-a conformat cerintelor date de autoritati si echipa din Constanta a revenit la antrenamentele pe teren, dupa ce toti jucatorii au fost testati. Acestia s-au pregatit in grupuri de cate patru si au pastrat distanta, potrivit Mediafax.La antrenamente s-a remarcat Radu Boboc. Fundasul…