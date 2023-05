Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa 8 a play-off-ului Superligii. Antrenorul Farului Constanta , Gica Hagi, a afirmat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca stie foarte bine spiritul oltenesc. El considera ca…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o interventie la tv in care a dezvaluit ca, in gluma, i-a propus omologului sau de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, sa se ajute reciproc in acest final de sezon. „Eu am convenție cu Rotaru. I-am dat mesaj. I-am zis: ‘Tu ești fratele meu mai mic. Tu o sa ma faci…

- Gica Popescu (55 de ani), președintele Farului, a criticat in termeni duri discursul lui Dan Petrescu, de la finalul meciului CFR Cluj - CS Universitatea Craiova. „Bursucul” a pus tunurile pe arbitraj la finalul partidei, menționand ca nu se dorește ca CFR Cluj sa joace in cupele europene. Oficialul…

- Farul Constanța continua sa impresioneze in actualul sezon, fiind pe primul loc in play-off, la distanța de 4 puncte fața de CFR Cluj și 5 de vicecampioana FCSB. Intr-o emisiune de la Fanatik, Gica Hagi a dezvaluit ca incaseaza cel mai mic salariu dintre toți antrenorii din SuperLiga.

- CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate duelul din Gruia, din etapa a 3-a a play-off-ului Superligii. Remiza o avantajeaza pe formația lui Gica Hagi, Farul Constanța, care raman lideri in Superliga la o diferența de 4 puncte de clujeni.Campioana a reușit deschiderea scorului prin Birligea, in minutul…

- Farul Constanta isi continua parcursul spre titlul de campioana a Romaniei, iar in etapa a treia a turneului play off din Superliga a invins pe teren propriu Universitatea Craiova cu 3 2. "Marinariildquo;, care sunt primii in clasament, au fost condusi de doua ori, dar au revenit pentru un succes mare.…

- Farul Constanța iși continua sezonul magnific in SuperLiga, iar constanțenii s-au distanțat la 5 puncte de CFR Cluj dupa victoria obținuta pe teren propriu in fața Universitații Craiova, scor 3-2.

- Farul Constanta - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 8 aprilie, de la ora 20:30, la Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.