- Farul Constanța a caștigat cu 3-0 (0-0) manșa tur a confruntarii cu Flora Tallinn, joi seara in turul 3 al Conference League. Golurile au fost marcate de Alibec, Budescu și Queiros, toate in repriza secunda.

- Farul Constanța, campioana Romaniei, o va infrunta joi seara, de la ora 20:30, pe Flora Tallinn, campioana Estoniei. Manșa tur din runda a treia preliminara a Conference League va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1 și DigiSport 2. ...

- Gica Hagi, 58 de ani, managerul Farului, a prefațat duelul cu Flora Tallinn din turul III preliminar Conference League. Printre altele, „Regele” a spus ca atacantul Denis Alibec (32) e incert pentru partida de maine seara. Farul - Flora Tallinn, prima manșa din turul III preliminar Conference League,…

- Farul Constanța se va duela cu Flora Tallinn in turul trei preliminar al Conference League, iar Gheorghe Hagi a vorbit despre șansele campioanei Romaniei și despre calitațile echipei din Estonia.

- Farul Constanța bifeaza, joi seara, cea de-a treia reprezentație europeana a sezonului. La Ovidiu vine Flora Tallinn, campioana Estoniei, outsider pe hartie in fața echipei lui Gica Hagi. La ce ar trebui sa se aștepte dobrogenii? Farul - Flora Tallin, duel din turul III al Conference League, e programat…

- Farul Constanța s-a impus cu 3-2 in fața campioanei Armeniei, FC Urartu, in prima manșa din turul 2 al preliminariilor pentru Conference League. Meciul a fost unul spectaculos, plin de intorsaturi de situație, cu multe goluri dar și cu multe greșeli exponențiale, avand in vedere ca doua goluri au venit…

- Gica Hagi, managerul Farului, a analizat victoria cu Urartu, scor 3-2, din prima manșa a turului II preliminar Conference League. Manșa decisiva dintre Urartu și Farul este programata joi, 3 august, de la ora 18:00, in Armenia. Daca trece de Urartu, Farul o va infrunta in turul 3 pe Flora Tallinn, campioana…

- Daniel Metz, directorul NTT Data, unul dintre principalii sponsori ai lui CFR Cluj, a avut un mesaj pentru Gica Hagi, la scurt timp dupa victoria 2-1 obținuta de Farul in Gruia. CFR Cluj a prins cu multa șansa barajul pentru Conference League. „Feroviarii” n-au reușit sa iși indeplineasca misiunea,…