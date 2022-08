Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a invins-o, luni seara, cu scorul de 2-1, pe FC Voluntari, intr-un meci contand pentru etapa a sasea din Superliga. Denis Alibec, atacantul echipei constanțene, a marcat un gol senzational pe care l-a dedicat antrenorului Gheorghe Hagi. ”In primul rand sunt acasa și e normal sa dau totul…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul celor de la Farul, a ținut un monolog de aproape 10 minute la finalul partidei cu FC Voluntari, scor 2-1, in care a vorbit din nou despre principalele probleme din fotbalul romanesc. „Regele” a cerut din nou sprijinul autoritaților, pe care le roaga sa renoveze bazele…

- Gica Popescu și Gica Hagi sunt prieteni de zeci de ani și lucreaza de mult timp impreuna, dar la Farul Constanța nu a fost loc și pentru baiatul „Baciului”. Nicolas Popescu a plecat de la clubul patronat de unchiul sau și a ajuns la FC Voluntari. Nu este vorba de un imprumut pe o perioada […] The post…

- Federația Romana de Fotbal a publicat clasamentul actualizat al Academiilor de Fotbal din Romania, pe anul 2022. Farul a primit cea mai mare nota. FCU Craiova și Hermannstadt nu au indeplinit punctajul necesar și vor fi amendate cu cate 100.000 de lei. Farul Constanța, clubul lui Gica Hagi, s-a clasat,…

- FC Unirea Dej a anunțat, astazi, sosirea unui fotbalist care este convocat constant la loturile naționale ale Romaniei. Acesta a debutat la Liga 1 in urma cu un an. Este vorba despre Gabriel Buta. ”Mijlocașul central (20 de ani) va evolua la clubul nostru, sub forma de imprumut, de la Farul Constanța.…

- Robert Glința (25 de ani) a transmis un mesaj susținatorilor la finalul Campionatului Mondial de Natație. Glința l-a laudat și pe colegul sau, David Popovici, care a caștigat doua medalii de aur: la 100 și 200 de metri liber. Robert Glința, mesaj la finalul Campionaului Mondial Glința a terminat pe…

- Fotbaliștii lui Dinamo au fost obligați de fostul finanțator Ionuț Negoița sa paraseasca zona renovata din baza de la Saftica. Contractul dintre cele doua parți a expirat astazi. Dinamo a primit inca o veste proasta astazi. Dupa ce au aflat ca nu pot inregistra noi jucatori, din cauza unui proces pierdut…

- Dragoș Nedelcu (25 de ani), titularul postului de mijlocaș central la Farul in partea a doua a sezonului trecut, nu va reveni la FCSB, ci va continua la clubul lui Gica Hagi. Anunțul oficial a fost facut marți seara. „Farul Constanța și FCSB au ajuns la un acord privind transferul jucatorului Dragoș…