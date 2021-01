Stiri pe aceeasi tema

- O declarație a lui Gica Hagi a ajuns în presa internaționala, iar jurnaliștii de la Goal.com l-au ironizat pe fostul internațional român dupa ce acesta a precizat ca Glasgow Rangers este cea mai buna echipa din Europa. În cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" de…

- Gica Hagi (55 de ani), patronul Viitorului, a fost ironizat dupa o declarație facuta despre Rangers in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. In dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, „Regele” a laudat liderul din Scoația, la care joaca Ianis Hagi: „E cea mai buna echipa din…

- Jurnaliștii de la publicatia Europe1 , citata de Hotnews, l-au contactat pe Ovidiu Hațegan, centralul partidei de pe „Parc des Princes“, la scurt timp dupa incidentul considerat de multi ca fiind rasist , care a dus pana la urma la intreruperea partidei dintre PSG și Bașakșehir. „Nu putem face nicio…

- Ianis Hagi a fost integralist in Romania U21 – Danemarca U21 1-1, partida care a asigurat prezenta „tricolorilor mici” la Euro 2021. Iar jurnalistii din Scotia au fost cu ochii pe tot ceea ce a facut starul lui Glasgow Rangers la Ploiesti. Au fost uimiti de modul in care au pregatit Mutu si Ianis loviturile…

- Ianis Hagi a fost lasat pe banca de rezerve in Old Firm Derby, ultima partida disputata de Rangers. Colegii sai au invins-o pe Celtic, scor 2-0, prin dubla lui Goldson. Dar romanul este așteptat sa revina in prima echipa a lui Steven Gerrard chiar joi. Cand Glasgow Rangers o infrunta pe Standard Liege…

- Glasgow Rangers a obținut sambata o victorie foarte importanta in lupta pentru titlul din Scoția. A invins chiar pe terenul marii rivale, Celtic Glasgow, in Old Firm Derby. A fost 2-0 pentru echipa lui Steven Gerrard, care a ales sa il lase pe banca pe Ianis Hagi. Ba chiar mai mult, internaționalul…

- Celtic Glasgow și Glasgow Rangers se vor intalni, sambata, de la ora 14:30 in Old Firm, cel mai vechi derby din istoria fotbalului. Primul meci oficial intre cele doua mari rivale a avut loc in 1890! Ianis Hagi (21de ani) are șanse mari sa fie titular la oaspeți. Pentru mijlocașul roman, ar putea fi…

- Ianis Hagi este intr-o forma excelenta in Scotia, unde a reusit sa se impuna ca titular la Glasgow Rangers. Asta in ciuda unui start de sezon destul de modest. Jurnalistii britanici urmaresc cu mare interes fiecare pas pe care il face Ianis Hagi in perioada in care este in Romania. Fotbalistul lui Rangers…