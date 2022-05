Stiri pe aceeasi tema

- Pentru acest meci, "marinariildquo; nu pot folosi trei jucatori. In a doua zi de Paste, luni, 25 aprilie, la Ovidiu, pe arena centrala a complexului Academiei Hagi, de la ora 21.00, se joaca meciul Farul Constanta FCSB, contand pentru etapa a sasea a turneului play off al Ligii 1. In clasament, Farul…

- Farul - CSU Craiova 0-3 | Gica Hagi, antrenorul dobrogenilor, a subliniat aspectele decisive din confruntarea cu oltenii. „Ofensiv am jucat bine. Am adus mingi in fața, am inceput foarte bine meciul, am impus ritmul jocului, apoi am facut greșeli, iar fotbalul e facut din micile detalii. Ei au caștigat…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Campioana en-titre are un avans de opt puncte fata de a doua clasata, FCSB. Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni seara, dupa meciul cu FC Arges ,…

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, ca ii este greu sa alcatuiasca lotul pentru meciul cu Farul deoarece are aproape toti jucatorii apti de joc.

- FC Argeș s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 2-1, și s-a calificat in play-off. Valeriu Iftime, finanțatorul clubului moldovean, și-a gasit cu greu cuvintele dupa meci. In play-off vor participa: CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, FC Voluntari, Farul și FC Argeș. Valeriu Iftime a declarat in mai…

- Gica Hagi (57 de ani) i-a reproșat lui Dragoș Nedelcu (25 de ani) faultul comis in minutul 89 al meciului dintre Farul și FC Argeș, scor 0-1. Iasmin Latovlevici a marcat unicul gol din lovitura libera rezultata. In minutul 89, Dragoș Nedelcu a comis un fault inutil la 20 de metri de propria poarta.…