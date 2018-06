Gica Hagi, implicat fara voia lui intr-o afacere cu terenuri retrocedate ilegal. ”Regele” a bagat bani grei in pamant. Proprietar de hotel și de Academie de Fotbal in Constanța natala, Gica Hagi este atras, ca și finul sau – Gigi Becali, de afacerile cu pamanturi. Numele fostului mare fotbalist apare, accidental, intr-un circuit cu retrocedari de parcele. O investigația Rise Project, intitulata ”Cele doua pacate ale procurorului șef” , il are in centrul atenție pe șeful Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, Gigi-Valentin Ștefan, care s-a imbogațit cu doua terenuri retrocedate ilegal…