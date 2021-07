Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stancu (34 de ani) i-a facut portretul lui Alexandru Cicaldau (24 de ani) in presa din Turcia. Mijlocașul celor de la CSU Craiova este aproape de un transfer la Galatasaray. Transferul lui Alexandru Cicaldau la Galatasaray pare o chestiune de ore și ține capul de afiș in presa din Turcia. Bogdan…

- Dumitru Dragomir a aruncat bomba zilei in fotbalul romanesc: Alexandru Cicaldau s-a inteles cu Galatasaray! Conform lui Dumitru Dragomir, Universitatea Craiova a acceptat propunerea celor de la Galatasaray si se va desparti de mijlocasul sau pentru 6 milioane de euro. „Am auzit un zvon și e in premiera.…

- Farul Constanța a incheiat stagiul de pregatire de la munte cu doua amicale disputate in cursul zilei de sambata. Constanțenii nu au reușit sa se impuna in nicio partida. In primul, meci disputat dimineața in compania divizionarei secunde Csikszereda, elevii lui Gheorghe Hagi au remizat, scor 1-1. In…

- Fostul selectioner al Romaniei, Anghel Iordanescu, a declarat, luni seara, ca se bucura de revenirea ca antrenor a lui Gheorghe Hagi la formatia Farul Constanta, precizand ca fotbalului romanesc ii lipsea prezenta fostului capitan al echipei nationale. "Primul lucru pozitiv pe care trebuie…

- Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul si divizionara secunda Farul au fuzionat, echipa din primul esalon urmand sa se numeasca Farul Constanta si sa fie condusa de antrenorul Gheorghe Hagi, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, presedintele noii entitati, Gheorghe Popescu, arata Agerpres.…

- Gica Hagi (56 de ani) nu mai antreneaza de aproape un an, dupa ce a renunțat la funcția de antrenor principal la Viitorul. Cumnatul sau și totodata președintele clubului din Ovidiu, Gica Popescu, spera sa-l convinga sa revina pe banca echipei. Intrebat daca Gica Hagi va reveni in antrenorat, Popescu…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…