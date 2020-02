Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 23 a a Ligii 1, prima din 2020, FC Viitorul a invins in deplasare Poli Iasi, scor 2 1, iar in urma acestui succes un jucator al trupei de pe litoral, atacantul Jacques Zoua, a fost inclus in echipa etapei, in vreme ce managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a fost desemnat antrenorul…

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la FC Viitorul, a declarat, duminica, in cadrul unei conferințe de presa, ca este foarte mandru de evoluția fiului sau, Ianis, scrie Mediafax.”Speram sa avem un an bun cum am avut in ultimii 3, 4 ani. In fotbal, trebuie sa fii pregatit și motivat, iar acesta…

- FC Viitorul sustine astazi al treilea meci amical in stagiul de pregatire din Antalya, intalnind, de la ora 15.00 ora Romaniei , echipa austriaca Sturm Graz.In precedentele doua dispute, echipa lui Gica Hagi a inregistrat infrangeri, 0 1 cu Young Boys Berna campioana ultimilor doi ani din Elvetia si…

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației FC Viitorul, spune ca fiul sau, Ianis Hagi, a avut parte de cel mai bun an in cariera. Antrenorul a mai declarat ca iși pune multa incredere atat in Ianis, cat și in toți ceilalți jucatori care au evoluat pentru naționala U21 la Campionatul European, potrivit…

- Gheorghe Hagi (54 de ani), antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit in aceasta dimineața despre problemele sportului romanesc, militand pentru unitate intr-o perioada in care performanțele sportivilor noștri regreseaza tot mai mult. ...

- VIITORUL - FCSB 0-2 // Narcis Raducan, fostul director sportiv al FCSB-ului, a comentat victoria clara reușita de roș-albaștri pe terenul echipei lui Gica Hagi. „A fost un meci frumos, cu un ritm foarte bun. Am vazut foarte mulți jucatori tineri in ambele echipe, ceea ce a generat energie. FCSB a fost…

- Gheorghe Hagi a vorbit in cadrul unei conferințe de presa inaintea meciului dintre Viitorul și FCSB de duminica, din etapa a 21-a din Liga 1. Viitorul - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. „Jucam contra unei echipe…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara ca lui Mihai Vodut, jucator suspendat pe doi ani pentru participarea la pariuri, ar trebui sa i se mai dea o sansa, scrie news.ro.“Vodut a gresit, ca orice om poti sa gresesti. Trebuie analizat si sa i se dea o sansa. A gresit…