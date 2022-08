Stiri pe aceeasi tema

- Farul și Chindia au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Gica Hagi (57 de ani), antrenorul constanțenilor, spune ca a greșit cand l-a forțat pe Romario Benzar (30 de ani). Fundașul dreapta s-a accidentat astazi. Gica Hagi, dupa Farul - Chindia 0-0 „Anumite lucruri nu le-am facut bine.…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 2-a: CS Mioveni – Farul Constanta 0 – 2, Adrian Petre (Farul) FC Voluntari – FC Botosani 0 – 1, Eduard Pap (FC […] Articolul…

- CSA Steaua, echipa din Liga 2 antrenata de Daniel Oprița (41 de ani), a anunțat transferul a trei jucatori inaintea noului sezon care va putea fi urmarit pe canalele Digi Sport din data de 6 august. Ștefan Bodișteanu (19 ani), Laurențiu Corbu (28 de ani) și Doru Calestru (19 ani) […] Articolul CHINDIA…

- Chindia a terminat la egalitate meciul amical cu CS Mioveni, disputat sambata la pranz la Tarlungeni, scor 0-0. Dambovițenii au avut ocazii bune in prima repriza, la buturile aparate de Popescu. Andrei Șerban a trimis in transversala dupa ce goalkeeperul boxase in fața, in prima faza. Mihalcea le-a…

- Daniel Popa (26 de ani) s-a desparțit de Daejeon Hana Citizen și revine in Liga 1 dupa doar trei luni petrecute in Coreea de Sud. Atacantul nu s-a acomodat la noua echipa, pentru care a evoluat doar 9 meciuri, fara sa inscrie vreun gol. Potrivit informațiilor obținute de PlaySport.ro, Popa […] Articolul…

- Farul Constanța a prezentat cele opt transferuri reușite pana acum, insa formația lui Gica Hagi continua campania de achiziții.Gruparea de la malul marii a incheiat play-off-ul Ligii 1 doar locul 5, iar aspirațiile pentru noul sezon sunt mai mari, fapt dovedit de rapiditatea cu care s-a mișcat pana…

- Modestas Vorobjovas (26 de ani), mijlocașul lituanian dat afara de UTA in luna mai, a semnat cu Chindia. Modestas Vorobjovas, fotbalist care a ajuns in fotbalul romanesc in ianuarie 2021, și-a gasit angajament la o luna dupa desparțirea de UTA. Lituanianul a semnat cu Chindia, transferul fiind confirmat…

- Conducatorii celor de la CSA Steaua au tot sperat ca formația lor va fi lasata sa joace barajul de promovare pentru Liga 1, iar in acest sens chiar au facut in urma cu 4 zile o adresa catre Ministrul Sportului prin care ii cereau sa modifice in termen de urgența […] Articolul CHINDIA A SCAPAT DE CSA…