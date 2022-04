Gica Hagi (57 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a avut din nou o rabufnire la adresa jurnaliștilor, dupa ce s-a trezit singur la o conferința de presa „fulger” in urma victoriei cu FC Argeș, scor 2-0. Concret, conferința „Regelui” nu a durat decat vreo 20 de secunde! Gica Hagi a intrat in cortul amenajat pentru conferințe și a fost pur și simplu indignat de lipsa presei, potrivit GSP.ro. „Ce-i asta? Nu se poate, nu se poate! Am venit, buna ziua, mulțumesc, am plecat. Facem caterinca? Atunci facem caterinca! Daca ne facem de ras, ne facem!”, a tunat Hagi. Antrenorul s-a așezat pe scaun,…