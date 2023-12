Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca crede ca vreun jucator roman va confirma in viitor intr-un campionat tare din Europa, Mihai Stoica l-a numit pe Adrian Mazilu (18 ani). Extrema de Farul, care in iarna va ajunge la Brighton, pentru 3 milioane de euro, il impresioneaza pe managerul general de la FCSB. Intr-o intervenție…

- Gloria Buzau - Farul, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei D din Cupa Romaniei, este programat, joi, 2 noiembrie, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dupa pasul greșit facut de Farul cu UTA, 2-2, Gica Hagi, managerul tehnic al constanțenilor, a scos in evidența una dintre problemele echipei sale. Gica Hagi a vorbit la conferința de presa despre problemele de lot pe care le are echipa sa și a subliniat ca este nevoit sa se bazeze pe mulți tineri pentru…

- Ioan Ovidiu Sabau nu se teme de duelul cu Gica Hagi! Universitatea Cluj va intalni sambata, 21 octombrie, echipa Farul Constanța. Neluțu Sabau spune ca nu are motive sa se teama de Farul pentru ca dispune și el de jucatori de valoare.„O echipa bine antrenata de Hagi, cu niște principii de joc, destul…

- Aproape nimeni nu-i mai dadea șanse Mioveniului in noua ediție din liga secunda, dar argeșenii s-au „furișat”, cumva, pana pe locul 4 in Liga 2. Considerați „victime” sigure la inceputul campionatului, galben-verzii au un singur eșec in noua etape și tocmai ce au legat trei victorii la rand. ...

- Basarab Panduru și Mihai Stoica au comentat jocul prestat de Sepsi in infrangerea cu Farul, 1-2. Cei doi analiști s-au pus de acord, declarand ca formația lui Gica Hagi merita victoria, și au analizat trupa lui Liviu Ciobotariu, explicand ce probleme au remarcat. Basarab Panduru: „E o problema de atitudine”…

- Gica Hagi (58 de ani) spune ca Adrian Mazilu (18 ani) a fost ținut rezerva in derby-ul Farul - FCSB din cauza oboselii. Gica Hagi a susprins in alcatuirea echipei de start pentru disputa cu FCSB. Armeanul Narek Grigoryan a fost trimis din primul minut in extrema dreapta. „Regele” spune ca Adrian Mazilu…

- Gica Hagi, antrenorul-acționar de la Farul, a comentat cooptarea lui Rivaldo in acționariat și a dezvaluit ca planuiește sa vanda mai multe pachete de acțiuni pana la finalul anului. De curand, lui Gica Hagi i s-a alaturat in acționariatul clubului un fost fotbalist legendar, Rivaldo, Balon de Aur in…