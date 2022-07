Stiri pe aceeasi tema

- FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi vor incerca, in aceasta seara, sa obțina calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Prima formație romaneasca ce va incerca sa obțina calificarea este și echipa cu cele mai multe șanse: Sepsi SF. Gheorghe. De la ora 20:00, covasnenii vor juca, in deplasare,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Modificare in programul etapei cu numarul 2 din Liga 1: meciul dintre FCU Craiova și CFR Cluj, programat inițial sambata, a fost mutat duminica, 24 iulie, zi in care vor avea loc alte 3 partide! Eliminata in turul 1 preliminar al Champions League și in consecința „retrogradata” in turul 2 din Conference…

- FCSB si Sepsi OSK si-au aflat adversarele din turul second al Conference League, dupa meciurile disputate joi seara. Vicecampioana Romaniei va debuta in sezonul 2022-2023 al UEFA Europa Conference League pe terenul celor de la FC Saburtalo, din Georgia. Adversarii roș-albaștrilor au trecutin primul…

- FCSB va intalni echipa georgiana FC Saburtalo Tbilisi, iar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va infrunta pe formatia slovena Olimpija Ljubljana in turul al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa rezultatele inregistrate joi seara in mansa secunda din primul tur preliminar al competitiei.…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…

- Simona Halep s-a declarat extrem de bucuroasa ca a revenit cu victorie la Wimbledon. Romanca a spus ca acum ii place sa munceasca din nou, datorita antrenorului Patrick Mouratoglou. „Ma bucur ca m-am intors, am amintiri superbe din 2019 si e mereu o placere sa vin aici si sa joc. Am avut multe accidentari,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…