Campion pentru a doua oara in Liga 1, Gica Hagi a inceput sa pregateasca noul sezon. Farul a bifat primele doua transferuri ale verii, Rivaldinho și Nicolae Carnat, iar Gica Hagi anunța ce planuri are. Pe langa tinerii de la Academia Hagi, managerul tehnic al Farului spune ca vrea sa aduca și jucatori straini, chiar și din Brazilia, motiv pentru care l-a și cooptat pe Eric in staff-ul sau. ...