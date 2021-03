Gica Hagi a primit o oferta de nerefuzat. Ar putea antrena o fosta adversara a Romaniei de la Cupa Mondiala 1994

Gică Hagi a primit o ofertă de nerefuzat. Ar putea antrena o fostă adversară a României de la Cupa Mondială 1994 Hagi a primit o oferta de nerefuzat. “Regele” ar putea antrena reprezentativa de fotbal a unei țari! Daca va accepta oferta, Hagi ar putea antrena jucatori de renume mondial. Fostul mare internațional a antrenat și naționala de fotbat a Romaniei, in patru meciuri. A plecat dupa eșecul cu Slovenia din barajul pentru calificarea la CM 2002.La nivel de echipe de club, Hagi le-a pregatit pe Bursaspor, Galatasaray, Timișoara, FCSB și Viitorul. A cucerit titlul in Liga 1 alaturi de constanțeni in sezonul 2016-2017.Afla ce naționala ar putea antrena Hagi, din realitateasportiva.net. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (56 de ani) este impresionat de naționala de fotbal a Statelor Unite. „Regele” mizeaza pe rezultate mari la urmatoarele Campionate Mondiale. Gica Hagi este in cautarea unei noi provocari. Vrea sa revina rapid la meseria de antrenor, dar nu e dispus sa accepte orice proiect. Ar fi tentat sa…

- Hagi a primit o oferta de nerefuzat. “Regele” ar putea antrena reprezentativa de fotbal a unei țari! Daca va accepta oferta, Hagi ar putea antrena jucatori de renume mondial. Fostul mare internațional a antrenat și naționala de fotbat a Romaniei, in patru meciuri. A plecat dupa eșecul cu Slovenia din…

- Gica Hagi, 56 de ani, revine in antrenorat din vara. Anunțul a fost facut de Gheorghe Popescu, președintele clubului pe care „Regele” il patroneaza, Viitorul. „Gica a avut oferte in iarna, care s-ar putea relua și in vara. Pentru ca echipa respectiva nu a pus un antrenor nou, ci unul de la echipa a…

- A renunțat la banca tehnica a Viitorului, dar de la acel moment a avut mai multe oferte pentru a se întoarce în antrenorat. Gica Hagi a fost dorit de mai multe echipe, însa a refuzat propunerile. Conform spuselor lui Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, pentru…

- Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, a vorbit despre Gica Hagi și a dezvaluit ce oferta a avut acesta dupa ce a renunțat la funcția de antrenor al echipei din Ovidiu. Potrivit oficialului de la Viitorul, Hagi (56 de ani) a fost ofertat de mai multe echipe din Turcia și Rusia, dar și…

- Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, a dezvaluit ca Gica Hagi a primit mai multe oferte de a antrena in ultimele luni. Gica Hagi nu a mai antrenat din luna august a anului trecut, atunci cand a renunțat la funcția de manager general pe care o ocupa la Viitorul. De atunci, a primit mai…

- Fostul tehnician al celor de la Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi (55 de ani), este liber de angajament de mai multe luni și a marturisit ca așteapta o oferta de la un club cu un proiect serios. “Regele” a dezvaluit ca a avut de-a lungul timpului mai multe oferte bune atat din zona Golfului, cat și…

- Fericire mare in familia Hagi! Regele fotbalului romanesc a primit o provocare cum fanii sai și-au dorit. Ce oferta uriașa a primit sportivul care a fost considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Europa in vremurile trecute? Ce oferta uriașa a primit Giga Hagi? Fanii lui Gica Hagi ii…