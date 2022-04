Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul Farului, a vorbit despre Tavi Popescu (19 ani), extrema stanga de la FCSB. „Regele” a numit aspectele pe care noul puști minune al fotbalului romanesc, „Jucatorul lunii martie” in Ancheta GSP, ar trebui sa le imbunatațeasca. Gica Hagi: „Tavi Popescu e un jucator interesant” „Tavi…

- Gica Hagi, despre starea de sanatate a lui Ianis. Tanarul internațional roman de la Rangers s-a accidentat grav, in ianuarie, la genunchiul drept. El a fost operat și se afla in perioada lunga de recuperare. „Regele” a fost, acum o saptamana, la Glasgow, fiind invitatul clubului la evenimentul ce a…

- Farul a pierdut cu FCSB, scor 0-2, in prima etapa din play-off-ul Ligii 1. Cornel Dinu (73 de ani), fostul fotbalist legendar al lui Dinamo, a analizat partida și a ajuns la o concluzie clara in ceea ce privește echipa lui Gica Hagi. „Procurorul” considera ca Farul (fosta Viitorul) este la un nivel…

- Viorel Tudose, sponsorul principal al lui FC Argeș, i-a luat apararea lui Gheorghe Hagi, dupa ce „Regele” a rabufnit la adresa lui Dragoș Nedelcu, care a provocat lovitura libera din care argeșenii au inscris golul victoriei pe terenul Farului. In minutul 89, Dragoș Nedelcu a comis un fault inutil la…

- Gica Hagi, antrenorul Farului, a vorbit despre „repatrierile” lui Dragoș Nedelcu (24 de ani, mijlocaș defensiv) și Gabi Iancu (27, mijlocaș ofensiv). Hagi a ținut sa sublinieze ca a facut o excepție pentru cei doi fotbaliști lansați in fotbalul mare de Viitorul, actuala Farul, intrucat „Regele” nu e…

- Gica Hagi a analizat prestația jucatorilor sai dupa ce Farul s-a impus cu emoții in meciul cu FC Craiova, 3-2. Antrenorul constanțenilor a laudat jocul prestat de echipa sa, pana la 3-0, și s-a declarat dezamagit de jucatorii care au intrat de pe banca. Ce l-a deranjat pe Hagi in victoria Farului cu…

- Dragoș Nedelcu (24 de ani, mijlocaș defensiv) vrea sa revina in Romania, dupa 6 luni petrecute la Fortuna Dusseldorf, in liga a doua din Germania. Nedelcu a intrat rapid in atenția Farului și a lui Gica Hagi, antrenor care l-a lansat in fotbalul profesionist. Gigi Becali preciza ieri ca Nedelcu a solicitat…

- Gica Hagi (56 de ani) l-a ințepat subtil pe Ionel Ganea (48), care a declarat recent ca fiul sau, George, va prinde un transfer la o echipa din Vest. Dupa meciul amical dintre Farul și Dinamo, scor 2-2, Gica Hagi a fost chestionat despre un eventual transfer al lui George Ganea, atacantul in varsta…