Gheorghe Hagi, considerat “Regele” fotbalului romanesc, a implinit, sambata, 57 de ani. Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele. La varsta de 10 ani, Hagi a fost inscris la Centrul de copii si juniori al echipei Farul Constanta. Primul sau antrenor a fost Iosif Bukossi. La 15 ani a fost selectionat in nationala de tineret, iar doi ani mai tarziu debuta in prima divizie de fotbal. Se intampla la 11 septembrie 1982, intr-un meci S.C. Bacau-F.C Constanta (3-0), Gica fiind integralist. Sportul Studentesc l-a achiziționat in 1983. Cu formația…