Stiri pe aceeasi tema

- Revista britanica Four-Four-Two a realizat un Top 100 all-time. Gica Hagi e pe ultima poziție. Primul e Lionel Messi, inaintea lui Diego Maradona, Cristiano Ronaldo și Pele: „Figura mesianica a carui stralucire a uimit lumea”. Jurnaliștii de la revista britanica Four-Four-Two au realizat și ei un Top…

- Din cauza crizei energetice instalate deja in Europa, prețul lemnului de foc si al produselor derivate pentru incalzire a inregistrat anul acesta creșteri succesive, care, in multe dintre cazuri, nu se justifica. Pentru a-i proteja de creșterea nejustificata a prețului pe cei ce folosesc pentru incalzirea…

- Boban Nikolov (28 de ani), mijlocașul central transferat deunazi de FCSB, a oferit primele declarații din postura de jucator al echipei roș-albastre. Obișnuit deja cu Romania, unde a evoluat intre 2010 și 2015 pentru Academia „Gheorghe Hagi” și Viitorul, nord-macedoneanul a vorbit intr-o romana fara…

- Meta tocmai a anunțat lansarea unor noi instrumente și resurse concepute pentru a sprijini parinții, tutorii și adolescenții pe Instagram. Anunțul include: Lansarea instrumentelor de supraveghere parentala pe Instagram: Meta lanseaza astazi instrumentele de supraveghere parentala pe Instagram. Aceasta…

- Farul și Hermannstadt au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al rundei cu numarul 5 in Liga 1. Gica Hagi (57 de ani) spune ca formația lui ar fi meritat victoria. Farul a remizat in ultimele trei runde și incheie etapa la doua puncte in spatele liderului FC Botoșani. Hagi așteapta sa reintegreze in…

- UEFA a anuntat, vineri, ca Thibaut Courtois, Karim Benzema si Kevin de Bruyne sunt top 3 fotbalisti nominalizati pentru titlul de Jucatorul Anului in sezonul 2021/2022, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Gica Hagi și Gica Popescu sunt singurii fotbaliști romani care au jucat la FC Barcelona. „Legendarul” Johan Cruyff a fost cel care i-a vrut pe amandoi și a insistat sa-i transfere. Inaintea lor, „olandezului zburator” i-au atras atenția alți doi jucatori din Romania: un atacant și un mijlocaș. Impresarul…

- Ovidiu Ioanițoaia a fost invitat in ediția a doua a podcastului „Profu' de Sport” , realizat de redactorul-șef GSP Catalin Țepelin. Directorul Gazetei Sporturilor a facut o comparație intre Hagi, Dobrin și Balaci, apoi, un TOP 3 al celor mai buni fotbaliști romani și straini din istorie. Dialogul integral…