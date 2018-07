Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a fost eliminat pentru proteste in timpul meciului cu Concordia Chiajna, 1-1, dar a refuzat sa mai vorbeasca despre arbitraj la finalul partidei. "Regele" a lamurit motivul pentru care Ianis Hagi nu a fost in lot și crede ca Viitorul ar fi putut caștiga meciul, chiar daca a avut 6 jucatori…

- Gica Hagi a fost trimis in tribune de arbitrul George Radulescu in minutul 40 al partidei dintre Concordia Chiajna și Viitorul (Detalii despre meci AICI). Antrenorul constanțenilor a contestat decizia arbitrului de a lasa jocul sa continue la o faza la care capitanul Andrei Marc a scos mingea de pe…

- Gica Hagi a vorbit despre meciul pe care echipa sa il va juca luni, de la or 21:00, la Chiajna, contra Concordiei. "Regele" e convins ca va avea un meci greu, dar știe ce are de facut pentru a putea caștiga. A vorbit și despre plecarea lui Alibec de la FCSB la Astra, dar și despre derby-ul de maine. …

- Dupa ce s-a calificat mai departe in Liga Europa, Gica Hagi a inceput sa intareasca și mai mult echipa in vederea participarii in noul sezon al Ligii 1, dar și pentru o comportare meritorie in cupele europene, unde va intalni in turul urmator echipa olandeza Vitesse Arnhem....

- RACING UNION-VIITORUL CONSTANTA LIVE VIDEO TVR LIGA EUROPA. Gica Hagi a vorbit deschis despre meci la conferinta de presa oficiala și nu si-a ascuns planurile ofensive. "Vom incerca sa ne impunem jocul și sa marcam, chiar daca jucam in deplasare. Suntem la inceput de sezon, este primul meci oficial…

- Daca in 2013 juca pentru Kevin Ficut, un copil bolnav de leucemie, acum „Regele” a dat curs invitatiei pentru a sprijini Fundatia Mihai Nesu. O fundatie care are in grija circa 90 de copii cu diverse probleme medicale. La fel ca si in 2013, Hagi a fost cel mai aclamat jucator care…

- Selecționerul Cosmin Contra a reacționat pentru GSP.ro dupa atacul virulent al lui Gica Hagi de aseara, cand "Regele" l-a acuzat pe fostul antrenor dinamovist ca n-a vrut sa-l selecționeze pe Ianis "pentru ca e fiul lui Hagi". Vezi și: Cosmin Contra a anunțat lotul preliminar pentru amicalele cu Chile…

- Dupa victoria Viitorului in fața lui CSM Poli Iași, scor 1-0, din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1 Betano, Gheorghe Hagi (patronul și antrenorul trupei constanțene) atunat in timpul conferinței de presa.