Gica Hagi a luat decizia Gheorghe Hagi a refuzat oferta FRF de a deveni selecționer. „Regele” a anunțat ca a ales sa ramana la Farul. „Dragi suporteri romani, in urma discuțiilor din ultima perioada, cu privire la dorința Federației Romane de Fotbal de a fi noul selecționer al Romaniei, doresc sa precizez urmatoarele: Am analizat in ultimele zile aceasta posibilitate, pentru ca, pe de o parte, trebuiau indeplinite anumite condiții ale F.R.F, iar pe de alta parte exista proiectul pe care l-am inceput la Farul Constanța in urma cu trei ani, unde imi doresc sa construim un club puternic. Din acest…