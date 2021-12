Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de final de an, in care a prezentat ceea ce isi propune clubul Farul Constanta pentru anul viitor, anunța news.ro. “La final de 2021 doresc sa transmit tuturor constantenilor, tuturor dobrogenilor, multa sanatate, impliniri, sa fie mai…

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța, a analizat situația selecționerului Romaniei, acolo unde Adrian Mutu a devenit favorit sa preia banca naționalei dupa ce CFR Cluj nu l-a lasat pe Petrescu liber de contract. Hagi nu a vrut sa comenteze alegerea lui Dan Petrescu de a ramane la CFR…

- FC Argeș și Sepsi Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat miercuri în etapa a XX-a a Ligii 1.Gazdele au deschis scorul prin Șerban ('2), în timp ce Damașcan ('77) a egalat pentru oaspeți.În urma acestui rezultat, FC Argeș se afla pe…

- "Marinariildquo; nu pot conta in aceasta partida pe trei jucatori, doi fiind accidentati, iar unul suspendat. Farul Constanta disputa joi, 16 decembrie, meciul din etapa a 20 a a Ligii 1, intalnind pe teren propriu, de la ora 20.30, CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei si liderul la zi al clasamentului,…

- Gheorghe Hagi a declarat ca jocul prestat de Farul contra Rapidului a fost unul dintre cele mai bune ale formatiei sale si ca jucatorii constanteni au dominat in totalitate. “Un meci mare, un meci foarte bun facut de noi, atat ofensiv cat si defensiv. Unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am…

- Farul Constanta a trecut in deplasare de FC Botosani, iar Damien Dussaut a inscris un gol foarte frumos.In etapa a 14 a a Ligii 1, Farul Constanta a invins in deplasare FC Botosani cu 2 0, iar autorul primului gol, Damien Dussaut, a fost inclus in echipa ideala etapei, prezentata la finele fiecarei…

- Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce la centru partida FC Rapid – CFR Cluj, care se va disputa duminica, de la ora 20.30, in etapa a XII-a a Ligii I. Celelalte doua meciuri de duminica vor fi arbitrate de Sebastian Coltescu si Catalin Popa, anunța news.ro. Brigazile complete si observatorii…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt tranmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…