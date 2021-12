Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci din 2021, Farul Constanta a invins in deplasare Dinamo.In cel mai bun "11ldquo; al etapei a 21 a a Ligii 1, prezentat de Liga Profesionista de Fotbal, a fost inclus si un jucator de la Farul Constanta, golgeterul echipei si al campionatului, Jefte Betancor 28 de ani , care a marcat un…

- Farul a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, in ultimul meci de Liga 1 din anul 2021. La finalul partidei, Gheorghe Hagi, antrenorul constanțenilor, a tras linie și a analizat jocul echipei sale dupa prima parte a sezonului. „6 luni in care am muncit bine, nu am fost constanți. Am jucat un fotbal bun, am progresat…

- In clasament, Farul se afla pe locul sapte, cu 29 de puncte, avand opt victorii, cinci egaluri si sase infrangeri, golaveraj 21 11. Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a 19 a a Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sfantu Gheorghe.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0, unicul…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, dupa meciul cu FC Arges, scor 2-0, ca jucatorii sai au dat dovada de pragmatism si ca le dedica suporterilor acest succes. “A fost un meci cu o echipa apropiata valorii noastre. Am dat dovada de mai mult pragmatism si as vrea sa dedic aceasta victorie…

- Gheorghe Hagi a declarat ca jocul prestat de Farul contra Rapidului a fost unul dintre cele mai bune ale formatiei sale si ca jucatorii constanteni au dominat in totalitate. “Un meci mare, un meci foarte bun facut de noi, atat ofensiv cat si defensiv. Unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am…

- CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Golul a fost marcat de Omrani, in minutul 21. CFR Cluj este lider in clasament, cu 48 de puncte, in timp ce echipa de pe locul doi, FCSB, are 37 de puncte si un joc mai putin. Cu…

- FC Voluntari va primi replica echipei FCSB, duminica, de la ora 21:30, in cadrul etapei a 15-a a Ligii 1. Dupa 14 meciuri disputate, roș-albaștrii ocupa locul secund, cu 30 de puncte, iar formația ilfoveana e pe 5, cu 24 de puncte. Jucatorul echipei din Voluntari, Gabi Tamaș, a prefațat parrida in stilul…

- Mircea Rednic a revenit la Dinamo, iar primul meci a avut o intorsatura incredibila pentru echipa sa. Alb-roșii au condus cu 2-0, dar s-au vazut egalați in prelungirile partidei. Totodata Moldoveanu a ratat o ocazie incredibila. “Lui Moldoveanu ce sa-i reproșez? E jucator tanar, dar e cam de mult tanar…