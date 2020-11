Stiri pe aceeasi tema

- Madridul, Londra si Gibraltarul negociaza acest acord in paralel cu negocierile in vederea unui acord comercial intre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit, care a parasit in mod oficial blocul european la 31 ianuarie. Regatul a intratintr-o perioada de tranzitie pana la 31 decembrie, in care continua…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a atentionat marti ministrii ca incheierea unui acord cu Uniunea Europeana privind relatiile comerciale post-Brexit este departe de a fi sigura, dar a sustinut ca Regatul Unit se va descurca, cu sau fara un asemenea acord, potrivit Reuters. Cu numai sase saptamani…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Regatul Unit, asupra caruia Uniunea Europeana exercita presiuni pentru a-si clarifica intentiile, da asigurari ca vrea sa ajunga la un acord privind viitoarea relatie comericala dupa Brexit - pana la jumatatea lui octombrie -, dar se declara in acelasi timp ”pregatit” de un esec al negocierilor,…

- Ministrul german al finantelor, Olaf Scholz, a avertizat sambata Regatul Unit asupra consecintelor unui esec al negocierilor cu Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial dupa Brexit, potrivit AFP. O situatie nereglementata ar avea "consecinte foarte semnificative pentru economia britanica",…

- Regatul Unit a avertizat marti ca se pregateste sa nu semneze un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana, daca UE nu da dovada de mai multa flexibilitate, la inceperea unei noi runde de negocieri in vederea incheierii unui acord comercial care sa incadreze viitoarea relatie, dupa Brexit, intre…

- Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a declarat marti, intr-un interviu la postul de radio RNE, ca executivul din care face parte insista pe o armonizare la nivelul intregii Uniuni Europene a masurilor de calatorie in timpul pandemiei de coronavirus pentru a limita problemele cu…

