Confiscat in martie in Gibraltar, iahtul oligarhului rus Dimitri Pumpianski, vizat de sanctiunile britanice impuse in urma invaziei ruse in Ucraina, va fi vandut la licitatie, a decis o instanta din aceasta enclava britanica, relateaza AFP. Ambarcatiunea, aflata sub pavilion maltez si denumita Axioma, a fost confiscata de autoritatile acestui mic teritoriu situat in extremitatea sudica a Spaniei dupa o plangere depusa de banca americana JP Morgan. Aceasta banca acordase in decembrie un imprumut de 20,5 milioane de euro unei companii inregistrate in Insulele Virgine britanice, al carei actionar…