- Un acord care sa permita mentinerea liberei circulatii a persoanelor si bunurilor intre Gibraltar si Spania dupa incheierea perioadei de tranzitie nu este usor de obtinut, insa este in continuare posibil, declara seful Guvernului acestei enclave britanice pentru AFP. Madridul, Londra si Gibraltarul…

- Madridul, Londra si Gibraltarul negociaza acest acord in paralel cu negocierile in vederea unui acord comercial intre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit, care a parasit in mod oficial blocul european la 31 ianuarie. Regatul a intrat intr-o perioada de tranzitie pana la 31 decembrie, in care continua…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a atentionat marti ministrii ca incheierea unui acord cu Uniunea Europeana privind relatiile comerciale post-Brexit este departe de a fi sigura, dar a sustinut ca Regatul Unit se va descurca, cu sau fara un asemenea acord, potrivit Reuters. Cu numai sase saptamani…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana probabil vor rata termenul stabilit pentru jumatatea lunii noiembrie pentru ajungerea la un acord comercial post-Brexit, intrucat discutiile de la Londra pentru depasirea blocajului actual sunt de asteptat sa continue pana la finalul saptamanii, au anuntat surse europene…

- Regatul Unit avea termen o luna de zile sa raspunda unei scrisori de avertisment a Bruxellesului - trimisa la 1 octombrie -, prin care i se cerea sa retraga proiectul de lege cu privire la piata interna britanica, care revine in parte asupra Tratatului Retragerii, care-i incadreaza retragerea din Uniunea…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, luni, ca decizia Guvernului de la Londra privind un eventual acord post-Brexit cu Uniunea Europeana nu are legatura cu scrutinul prezidential din SUA, in contextul in care o victorie a lui Joseph Biden risca sa afecteze relatiile bilaterale, anunța…

- Aceasta discutie este programata intr-un moment critic al negocierilor, cu o zi inainte de un summit european consacrat in parte Brexitului si din care Boris Johnson a facut un termen-limita in vederea ajungerii la un acord. ”Nu are sens sa ne gandim la termene-limita dincolo de aceasta data”, aprecia…