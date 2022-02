Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din satul Giarmata Vii, comuna Ghiroda, iși vor putea plati taxele și impozitele mult mai aproape de casa, la un nou punct fix. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea fostei gradinițe și convertirea cladirii intr-un spațiu administrativ pentru satul Giarmata Vii. Constituirea unei casierii…

- Scumpirile se tin lant. Din 1 martie, locuitorii orasului Causeni vor plati cu 2 lei mai mult pentru transportul public. Decizia a fost luata de consilierii locali, la cererea agentilor economici.

- Locuitorii comunei Ghiroda au acum o noua oportunitate pentru a-si achita taxele si impozitele, precum si alte plati. Este vorba de o noua platforma online, lansata de primaria din comuna periurbana. Noua platforma, CityOn, este usor de accesat si ofera locuitorilor din Ghiroda mai multe oprtunitati.…

- Bugetul Municipiului Aiud pentru anul 2022: Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune propuneri. Primaria supune resursele bugetare la dezbatere publica Bugetul Municipiului Aiud pentru anul 2022: Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune propuneri. Primaria supune resursele…

- In urma unei decizii aprobate in ședința de plen de marți, Primaria Timișoara ajunge sa iși plateasca singura, pentru o asociație pe care a inființat-o, o chirie de 15 euro pe metrul patrat. Asociația pentru Promovarea Timișoarei se va muta intr-un spațiu din Piața Libertații, iar hotararea de consiliu…

- Incepand de ????????????????, ???????? ????????????????????????????????, locuitorii comunei Ghiroda sunt asteptati sa-si achite ???????????????????????? s???? ???????????????????????????????????????? pe anul ????????????????. Pana la data de ???????? ???????????????????????? ????????????????, contribuabilii…

- Șeful SRI critica voalat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) care i-a transmis in ultimii ani ca nu are un spațiu in care sa preia ultima parte a arhivei fostei Securitați. „Daca vrem sa nu primim sau sa luam arhivele, putem sa avem tot felul de argumente”, afirma Hellvig,…

- Mai multi locuitori din satul brasovean Holbav s-au speriat cand au auzit zgomote suspecte din casa vecinului lor si l-au vazut pe acesta plin de sange si cu un cutit in mana. In cele din urma, s-a dovedit ca omul hotarase sa taie porcul in casa.