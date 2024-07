Giardioza, infecția cu circa 200 de milioane de cazuri anual Giardioza este o infecție subestimata, deși oficial, anual, la nivel global, sunt raportate circa 200 de milioane de cazuri, dintre care 500.000 sunt fatale. Giardioza este o infecție gastrointestinala, care se raspandește foarte rapid. Este mai frecventa la copii, in cazul carora și riscul de apariție a unor complicații serioase este mai mare. Intrucat se […] The post Giardioza, infecția cu circa 200 de milioane de cazuri anual appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

