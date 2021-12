Gianni Versace ar fi împlinit azi 75 de ani. Povestea celebrului designer italian Astazi, 2 decembrie, se implinesc 75 de ani de la nașterea celebrului creator italian de moda, Gianni Versace. Din pacate, viața i-a fost curmata brusc, la varsta de 50 de ani, cand a fost impușcat mortal, in fața casei sale din Miami. Celebrul creator de moda Gianni Versace s-a nascut la 2 decembrie 1946, in Reggio di Calabria, Italia, unde a crescut alaturi de fratele mai mare, Santo, si de sora mai mica, Donatella. A inceput ucenicia la o varsta frageda, ajutandu-si mama, care era croitoreasa, sa gasesca pietre pretioase si panglici cu care sa impodobeasca rochiile. A studiat arhitectura inainte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gala de la Paris, in care revista „France Football“ a decernat „Balonul de Aur“ pentru 2021, a creat un scandal fara precedent. S-au stricat astfel atat reputatia trofeului, cat si imaginea unei publicatii prestigioase.

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a castigat, pentru a saptea oara, trofeul ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun jucator al anului. Premiul a fost decernat, luni, la Paris, in cadrul galei organizate de revista France Football.

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a adoptat joi, la Paris, un set de noi reguli de guvernanta, de natura sa relaxeze relatia cu Statele Unite care au conditionat de eforturi in acest sens varsarea intregii lor contributii financiare pe anul in curs, transmite AFP. Consiliul fondator al…

- Pictura face parte din viata lui Picasso si, in acelasi timp, viata lui inseamna in egala masura arta.Pablo Picasso nu s a putut multumi in viata cu un singur rol.Va juca multe, reale si imaginare, dar pe toate cu aceeasi pasiune. A fost andaluz si catalan, spaniol si francez. A fost un copil genial,…

- 45 de branduri de moda, tribut, la Paris, regretatului Alber Elbaz, fostul designer Lanvin Fashion show-ul „Love Brings Love” a adunat laolalta, in Paris, 45 branduri celebre in lumea modei. Toate și-au unit forțele pentru a-i aduce astfel un tribut lui Alber Elbaz, fost designer Lanvin. Acesta a murit…

- Anul 2021 a lasat in urma momente memorabile in lumea tenisului mondial, a creat campioni noi și povești precum cea a Emmei Raducanu, iar acum intra in linie dreapta spre ultimele destinații importante ale sezonului: Indian Wells, Paris, Turneul Campionilor și Turneul Campioanelor. ...

- Jean-Paul Belmondo s-a stins din viața luni, 6 septembrie 2021, la varsta de 88 de ani. Politicieni și personalitați din lumea filmului și nu numai s-au numarat printre cei care au luat parte la ceremonia dedicata acestuia, in Paris. Jean-Paul Belmondo a fost inmormantat astazi.

- Omagiu național in Franta in memoria actorului Jean-Paul Belmondo, care a murit luni, la varsta de 88 de ani. Evenimentul a avut loc la Domul Invalizilor din Paris, in prezenta familiei, a presedintelui francez Emmanuel Macron, a membrilor guvernului si a numeroase personalitati din