Monica Hodor, noul director general al companiilor E-Distributie

Monica Hodor are o experienta de 28 de ani la nivel de management. S a alaturat Enel in anul 2011 ca director financiar al companiilor Enel in Romania, iar in perioada octombrie 2015 ianuarie 2021 a avut o experienta internationala, ocupand mai multe pozitii de conducere… [citeste mai departe]