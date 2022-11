Stiri pe aceeasi tema

Generalul-colonel Alexander Lapin, care a comandat gruparea centrala a forțelor ruse in razboiul din Ucraina, a fost demis din funcție, a declarat o sursa din cadrul Ministerului Apararii pentru Moscow Times.

Directia Generala de Executari Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF, care se ocupa de recuperarea prejudiciilor din dosare penale, are in lucru aproximativ 40.000 de dosare de acest tip, a declarat marti Lucian Heius, presedintele ANAF.

Seful adjunct al Biroului Președintelui de la Kiev, Ihor Jovkva, a confirmat ca presedintele Volodimir Zelenski va participa, in format online, la prima reuniune a Comunitatii politice europene, care va avea loc la Praga, pe 6 octombrie.

Noua țari NATO din Europa Centrala și de Est sprijina o cale de aderare a Ucrainei la alianța și au cerut tuturor celor 30 de state membre sa sporeasca ajutorul militar pentru Kiev, potrivit Sky News, scrie Mediafax.

Kirill Budanov, liderul Directiei Generale de Informatii a Ministerului ucrainean al Apararii, a afirmat in cadrul unui interviu ca liderul de la Kremlin ar avea cel puțin trei dubluri, relateaza Ukraine Today.

Presedintele partidului conservator german Uniunea Crestin-Democrata (CDU), Friedrich Merz, si-a atras marti critici aspre dupa ce a denuntat un presupus "turism social" al refugiatilor ucraineni care au fugit din tara lor dupa declansarea invaziei ruse, informeaza AFP, scrie Agerpres.

Autoritațile din Cehia au anunțat ca vor dona Ucrainei 20 de tramvaie și doua autobuze, potrivit Sky News.

Compania privata rusa „Wagner" a recrutat o mie de deținuți in doua colonii corecționale situate in regiunea Rostov a Federației Ruse, in timpul vizitelor personale ale oligarhului Evgheni Prigojin, caruia i se atribuie controlul mercenarilor.