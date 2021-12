Stiri pe aceeasi tema

- Emblematicul portar Gianluigi Buffon, care a fost coechipier cu atacantul portughez Cristiano Ronaldo timp de doua sezoane la Juventus Torino (2019-2021), considera ca echipa italiana si-a pierdut identitatea cu starul lusitan, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Portarul italian…

- Formatia Internazionale Milano a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Sahtior Donetk, intr-un meci din penultima etapa a grupei D a Ligii Campionilor, arbitrat de Ovidiu Hategan.

- Capitanul echipei Juventus Torino, Leonardo Bonucci, nu si-a ascuns dezamagirea dupa esecul usturator suferit in fata detinatoarei trofeului, Chelsea Londra (0-4), marti seara, in grupele Ligii Campionilor la fotbal, conform agerpres. "Dupa un meci ca acesta, este normal sa fim suparati. A fost un…

- Echipa Chelsea s-a calificat in optimile Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 4-0, formatia Juventus Torino, in etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor. Tot marti, FC Barcelona si Benfica au remizat, scor 0-0.

- Jucatorii echipei Real Madrid au fost fluierati, miercuri seara, pe Stadionul Santiago Bernabeu, in anumite momente ale meciului cu Sahtior Donetk, castigat greu de gazde, cu 2-1. "Inteleg fluierarile pentru ca stiu atmosfera. Este un stadion pretentios. Am inceput bine ambele reprize si apoi am renuntat.…

- Bayern Munchen si Juventus Torino, cu maximum de puncte dupa patru etape scurse din faza grupelor Ligii Campionilor, sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale competitiei. La Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, Dinamo, a fost invinsa cu 1-0 de FC Barcelona, prin reusita lui Ansu…

- Costaricanul Keylor Navas, portarul echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, s-a accidentat la muschii aductori de la piciorul drept in cursul meciului dintre selectionatele Statelor Unite si Costa Ricai, din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022, desfasurat miercuri, la…

- Valentin Mihaila (21 de ani, extrema stanga) are parte și de momente de relaxare la Parma, grupare din Serie B. Romanul se intreține in vestiar inclusiv cu legenda Gianluigi Buffon (43). Marele portar italian a postat astazi un videoclip pe Instagram in care joaca „Piatra, hartie, foarfeca” cu Mihaila. …