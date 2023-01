Gianluca Vialli a murit. Marele fotbalist italian a pierdut lupta cu cancerul

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o veste teribila loveste lumea fotbalului. Fostul mare international italian Gianluca Viali a murit, vineri, la varsta de 58 de ani. Dupa Sinisa Mihajlovic si Pele, un alt mare fotbalist a incetat din viata. Nascut la Cremona, pe 9 iulie 1964, Gianluca Vialli avea 58 de ani si se lupta de cinci…

- Fostul international italian Gianluca Vialli, care se lupta de cativa ani cu cancerul pancreatic, a anuntat miercuri ca isi va suspenda activitatile cu echipa Italiei, alaturi de antrenorul Roberto Mancini, pentru a lupta cu o noua „faza a bolii". "Dupa o discutie lunga si dificila cu minunata mea echipa…

- Fostul atacant al lui Chelsea și al naționalei Italiei, Gianluca Vialli, a anunțat ca va parasi imediat funcția pe care o deține in staff-ul lui Roberto Mancini, pentru a se concentra pe cea de-a doua sa lupta cu cancerul.