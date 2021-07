Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, renumitul festival de film de la Cannes, revine. Cea de-a 74-a editie are reguli stricte pentru evitarea raspindirii noului coronavirus. Masca este obligatorie la eveniment, mai putin pe treptele de pe covorul rosu, acolo unde sint facute fotografii. Invitatii…

- Nadine a luat Bac-ul la 44 ani! Actrița, prezentatoarea de televiziune, dar și mama, scriitoare și speaker, fosta diva a anilor ’90 are planuri mari. Vrea sa urmeze o facultate. Fosta liceeana Nadine este mandra de notele primite la Bacalaureat (9.70 la limba și literatura romana, 7 la geografie,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvaniamai - TIFF este mai mult ca niciodata fidel misiunii sale de a promova și susține dezvoltarea cinematografiei autohtone. Un numar impresionant de 45 de titluri, dintre care 32…

- Noua relație a lui Pepe a luat prin surprindere pe toata lumea. Recent divorțat, artistul a fost surprins alaturi de Yasmine și a confirmat relația cu aceasta. Ce a spus Catalin Botezatu despre noua iubita a lui Pepe, in direct, la TV Tanara este de profesie make-up artist și il cunoaște pe cantareț…

- Organizat in mod normal in luna mai, Festivalul de la Cannes are anul acesta prima ediție post pandemie care se va desfașura in luna iulie si il va avea cap de afiș pe regizorul Wes Anderson, al carui film, "French Dispatch" este așteptat pe marile ecrane de mai bine de un an.

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes vor anunta selectia oficiala cu o saptamana mai tarziu decat era programat, ca urmare a numarului mare de filme inscrise, relateaza Variety, citat de news.ro Conferinta de presa la care vor fi anuntate filmele selectate va avea loc pe 3 iunie,…