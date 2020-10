Stiri pe aceeasi tema

- El explica numarul mare de decese asociate COVID-19 din Romania prin faptul ca nu exista „o uniformitate” in ceea ce priveste tratarea pacientilor. „Situatia nu este tinuta sub control sau, sa nu dam o tenta care ar putea fi considerata politica: controlul este in pericol sa fie pierdut. Dincolo…

- Are 40 de ani, a fost manechin de la 14 ani pana la 39 de ani, este cel mai cunoscut model din Argeș - cu un adevarat record de longevitate in lumea modelling-ului, dar are specializare și de asistent generalist pediatru.

- Gianina Petrescu, in varsta de 40 de ani, este cel mai cunoscut manechin din Arges si detine un adevarat record de longevitate in lumea modei: a fost manechin de la 14 pana la 39 de ani. Gianina are numeroase titluri de miss la activ.

- Mai este o luna pana cand se va incheia misiunea de stabilizare a pacii, sub mandat ONU, pe care 120 de militari romani o indeplinesc in regiunea Gao, din Mali, țara zdruncinata de o recenta lovitura de stat și plina de focare teroriste controlate de ISIS și Al-Quaida. Este al doilea detașament ”Carpathian…

- Curtea de Conturi din Romania a depistat o serie de incalcari la procurarea mijloacelor de protecție, inclusiv a celor oferite Moldovei in perioada pandemiei de coronavirus sub forma de ajutor umanitar. Despre aceasta scrie TG-canal al lui Ghenii Carpat, menționind ca, pe linga chestiunea privind calitatea…

- O familie din județul Giurgiu trece printr-o situație revoltatoare, umilita de sistemul medical. Oamenii nu-și pot recupera mortul de COVID din spitalul nr 1 din Craiova, acolo unde a decedat. Reprezentanții spitalului spun ca nu-i gasesc documentele de identitate și nici actele medicale. Intre timp,…