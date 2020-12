Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani și Sepsi au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 12 din Liga 1. Covasnenii au egalat la ultima faza, provocandu-i o criza de nervi lui Marius Croitoru (40 de ani). La ultima acțiune a partidei, Radoslav Dimitrov s-a trezit cu mingea la picior in preajma porții lui Pap. A profitat de o…

- Tensiunile au atins cote uriașe in ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! De data aceasta, Catalin Scarlatescu a fost enervat la culme de Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul) din echipa sa.

- Sorin Bontea a fost uimit de greșeala uriașa pe care a facut-o cuțitul sau de aur, Ionuț Belei. Juratul și-a ieșit din minți și l-a certat aprig, in ediția 36 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Partida din „sferturile” turneului de la Antwerp (Belgia), Daniel Evans (30 de ani, 35 ATP) - Karen Khachanov (24 de ani, 17 ATP), incheiata cu scorul 3-6, 7-6(7), 6-4, a oferit un moment tensionat. In tie-break-ul setului secund, Khachanov a pierdut un punct-cheie, dupa ce a renunțat sa mai lupte intr-un…

- Anamaria Prodan a povestit la GSP Live un episod amuzant cu Adrian Mutu, in perioada in care selecționerul Romaniei U21 antrena in Emiratele Arabe Unite. „Briliantul" a pregatit formația de rezerve a celor de la Al-Wahda in intervalul iulie 2018 - ianuarie 2020, unde antrenor la prima echipa era Laurențiu…

- Turneul de Grand Slam de la Roland-Garros continua și astazi cu ultimele meciuri din primul tur, iar pe tabloul feminin joaca Monica Niculescu, Ana Bogdan, Sorana Cirstea si Irina Bara. Moment șocant la Roland Garros. O americanca a urlat spre Monica Niculescu Se pare ca in meciul dintre Danielle Collins…

- Este una dintre cele mai efervescente persoane publice și este urmarita zilnic, pe conturile sale de socializare, de peste 2 milioane de romani. Despre Dana Budeanu, insa, nu se știu foarte multe. Dana Budeanu, cariera de succes Este designer vestimentar, și are un CV impresionant. Ea a studiat marketing-management…