Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița a dat-o de gol pe Geanina de la Exatlon. Concurenta s-a intors la „coteț” cu cel mai mare zambet pe fața, iar fostul fotbalist susține ca totul i se datoreaza lui Ștefan. „Faimoșii” au observat ca ea il place pe „razboinic”, iar seara trecuta au avut parte de o adevarata surpriza. Geanina…

- Narcisa Guța este mare fan Exatlon! Concurentul ei preferat este Giani Kirița, din tabara „faimoșilor”. Bruneta a marturisit ca il considera foarte talentat pe fostul fotbalist. Ea a considera ca sportivul este cel mai bun concurent din Republica Dominicana. Narcisa Guța nu pierde niciun episod Exatlon.…

- Oltin Hurezeanu, faimosul pe care publicul larg il vede de cateva lui la Exatlon, a aparut in ipostaze tandre alaturi de Nicoleta Luciu. Concurentul din echipa „Faimoșilor” a aparut intr-un serial alaturi de focoasa bruneta. Oltin a reaparut in atenția publicului odata cu participarea la Exatlon. Nu…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Dupa ce va parasi competiția Exatlon, Giani Kirița va ”imbrațișa” cariera de antrenor. Fostul fotbalist a facut un curs in toamna anului trecut, organizat de Federația Romana de Fotbal pentru obținerea Licenței A de antrenor. Giani a absolvit un curs de 120 de ore, 48 teoretice și 72 practice, pentru…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…