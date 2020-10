Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița a demonstrat inca o data ca este un om simplu. Fostul fotbalist a lasat toate „pretențiile de vedeta” deoarte și a facut curațenie la animale. Iata cum s-a descurcat fostul sportiv la ferma!

- Francezul Jean-Baptiste Mendy, fost campion mondial la box, la categoria usoara, a murit la 57 de ani, din cauza unui cancer de pancreas."A fost foarte rapid. A aflat de boala la inceputul lunii iulie, iar aceasta a evoluat rapid", a declarat fiul fostului pugilist, Ellyson Mendy, relateaza…

- Portarul Ron-Robert Zieler, fost campion mondial cu nationala de fotbal a Germaniei in 2014, a revenit la echipa FC Koln, clubul copilariei sale, sub forma de imprumut pe un sezon de la formatia de liga secunda Hannover, a anuntat, joi, gruparea din Bundesliga, citata de DPA. ''Am…

- ​Florin Mureșan este membru al lotului național de Karate Tradițional, el fiind multiplu campion național, european și mondial. Sportivul român trece prin momente foarte dificile dupa ce a ramas paralizat de la gât în jos. A fost deschis un cont în care toți cei interesați…

- Acest sport al minții a atras in ultima perioada din ce in ce mai mulți copii care aleg sa il practice datorita multiplelor beneficii pe care acesta le are asupra dezvoltarii. La nivelul județului Mureș activeaza in prezent doua cluburi sportive care ofera lecții de șah, iar acestea au foarte multe…

- Unul dintre cei mai populari sportivi din Australia a incetat din viața la doar 32 de ani. Alex Pullin, dublu campion mondial la snowboard, s-a inecat in timp ce facea scufundari in Gold Coast, scrie rt.com. Deși a devenit o vedeta pe partie, Pullin era pasionat de scufundari și ieșise la pescuit cu…

- Pullin pescuia cu harponul in largul Palm Beach, in apropiere de Sydney, in momentul in care s-a inecat. El a fost gasit miercuri dimineata, pe un recif artificial. Barbatului i s-au aplicat timp de 45 de minute manevre de resuscitare inainte de a fi declarat decedat. Alex Pullin a fost purtatorul…