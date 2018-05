Giani Kirita a fost implicat in numeroase conflicte cu ceilalti concurenti din echipa "Razboinicilor". In acelasi timp, a fost apreciat pentru modul in care si-a tinut echipa unita si a condus-o la numeroase victorii. Cand a aflat ca va parasi Exatlon Romania, Giani Kirita a fost vizibil zdruncinat din punct de vedere emotional.

"In primul rand, nu mi-a mai batut inima asa de tare de mult timp! Nici nu stiu de unde sa incep, cred ca 75% din mine o sa ramana aici", a declarat Giani Kirita…