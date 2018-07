„Ghiulele“ grele pe masa Consiliului Local, azi

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Targu Jiu s-au reunit ieri in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local! Aceștia au avut de votat 3 puncte pe ordinea de zi plus diverse, privind aprobarea a trei proiecte importante pentru comunitate. Este vorba despre o finanțare pentru achiziția unor troleibuze…

- Consilierii județeni din Alba sunt convocați, vineri, de la ora 10.00, in ședința extraordinara, ce va avea loc in sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1). Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului…

- Consilierul local municipal PNL Mihaela Andrei l a acuzat pe primarul Decebal Fagadau ca si a insusit, ca initiator, un proiect depus de ea in urma cu mai multe luni. Proiectul consilierului municipal, avand ca obiectiv "Reconditionare si modernizare trepte ce faciliteaza accesul la plaja Modernldquo;,…

- IN CRESTERE…Se anunta vremuri grele pentru cei care vor sa-si cumpere o locuinta in Vaslui. Preturile la apartamente au crescut, in ultimii doi ani, foarte mult, iar tendinta este ascendenta. Un apartament din centrul orasului, cumparat in urma cu patru-cinci ani cu 600 euro/metru patrat (mp) se vinde…

- Consilierii locali au aprobat in ședința de luni alocarea a 1 milion de lei unor organizații non-guvernamentale care au depus proiecte sociale sau dedicate tineretului. Daca in anii trecuți, Primaria Bacau era mai generoasa, iar pe langa domeniile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O suma impresionanta a fost alocata comunei Coroieni de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru proiectele depuse pe Programul Național de Dezvoltare Locala, etapa a doua. Primarul Gavril Ropan a a declarat ca l-a rugat pe președintele Consiliului…

- Consilierii locali s-au reunit intr-o noua sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 60 de proiecte de hotarare. Lista este deschisa cu patru proiecte ce tin de oferirea titlului de cetatean de onoare a Iasului in cazul a patru personalitati: Mioara Cortez (soprana, fosta prim-solista…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati, luni, 7 mai, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, la sediul primariei, cu patru proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru complexul locativ si sportiv din zona Gheorghe Sincai, modificari in organigrama si a…