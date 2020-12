Stiri pe aceeasi tema

- Companiile chineze comuniste, precum Huawei sau ZTE, nu ar trebui tolerate intr-un stat de drept, intrucat scopul lor este de a spiona si reprezinta o amenintare pentru securitatea lumii libere, a declarat, marti, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. El a fost prezent la centrala nucleara…

- Americanii vor sa finanțeze proiecte de 7 miliarde de dolari in Romania. Presedintele Bancii de Export-Import a Statelor Unite soseste luni la Bucuresti Kimberle Reed, presedintele Exim US, Banca de Export-Import a Statelor Unite, care va sprijini investitii strategice in Romania si va asigura linii…

- Kimberly Reed, presedintele Exim Bank US, agentia de credit de export a Statelor Unite, va face o vizita in Romania, pentru a discuta despre investitii in domeniul energiei si infrastructurii din Romania. Recent, Statele Unite au anuntat ca Exim ar putea acorda finantare de cateva miliarde de dolari…

- ​Acordul inter-guvernamental între SUA si România în domeniul cooperarii nuclear-civile a primit avizul Comisiei Europene, ceea ce înseamna ca reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda pot fi construite cu parteneri euroatlantici, a anunțat vineri premierul Ludovic Orban. Reamintim…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca a semnat alaturi de omologul francez Jean Castex o declaratie de intentie privind cooperarea in domeniul nuclear civil „care vizeaza colaborarea cu partenerii strategici in realizarea construirii nuclearului 3 si 4 si reparatiile de modernizare a reactorului…

- Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda construite de un consortiu internațional Centrala nucleara de la Cernavoda. Foto: captura video. Unitatile 3 si 4 ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda vor fi construite de un consortiu de companii din Statele Unite, România, Canada si…

- Romania va incheia un acord cu SUA referitor la investițiile la centrala nucleara de la Cernavoda, a anunțat joi ambasadorul Adrian Zuckerman, conform Hotnews. Potrivit ambasadorului, este vorba despre un proiect in valoare de opt miliarde de dolari, iar Romania va beneficia de cel mai mare pachet de…