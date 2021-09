Ghiță Florela-Antonela este noul prefect al Bucureștiului Ghița Florela-Antonela, fosta subprefect al Capitalei, a fost numita pe poziția de prefect prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne. Acesta a activat anterior numirii în poziția de subprefect ca director al Direcției Juridice în cadrul instituției.



Guvernul a demis joi prin Hotarâre de Guvern toți prefecții și subprefecții USR-PLUS, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. USR-PLUS avea 14 prefecți și 28 de subprefecți, iar pentru demiterea lor era necesara o Hotarâre de Guvern.



Premierul Florin Cîțu a confirmat aceste informații la finalul…

Sursa articol: hotnews.ro

