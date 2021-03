Deputatul PSD Daniel Ghita, care a atras atentia prin numeroasele greseli de exprimare pe care le-a facut de la tribuna Parlamentului, aduce in atentia publicului o noua declaratie. Ghita asemuieste parlamentarii PSD cu evreii care „aveau o banda pe mana in timpul razboiului”. Daniel Ghita a declarat duminica, la postul de televiziune B1 TV, ca parlamentarii PSD sunt stigmatizati in Parlament precum evreii in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. Biserica mai primește o lovitura: Primaria Capitalei nu da bani pentru Catedrala Neamului „Suntem ca evreii care aveau o banda pe mana in…