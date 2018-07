Ghiță, azil politic în Serbia. Chirieac, observație-cheie: Vă mai aduceți aminte?! „Practic este inca un cui batut adanc in coșciugul justiției romane. De cate mai e nevoie sa ingropam mortul și sa renasca o justiție adevarata in aceasta țara? Nici macar nu mai este vorba despre domnul Sebastian Ghița. Spre deosebire de alte persoane care au vorbit și care spuneau 'eu am auzit', 'mie mi s-a spus', Sebastian Ghița spus 'nu am luat parte', 'am fost acolo', 'știam ca', 'am primit informația ca și eu am facut cutare lucru'. In ochii opiniei publice nimeni nu mai era convins de vreo vinovație pentru Sebastina Ghița. Dar gandiți-va, lucrul acesta ne arata din nou,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Justiția sarba a decis sa respinga cererea de extradare a lui Sebastian Ghița. Magistrații de la Belgrad considera ca acesta ar fi persecutat politic in Romania. Sebastian Ghița a fost reținut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 și plasat apoi in arest preventiv. Acesta a fost eliberat…

- Serbia a refuzat extradarea lui Sebastian Ghița, dupa cererea facuta de Romania. Mai mult, Ghița a primit și azil politic.știre in curs de actualizare

- Curtea Suprema de Justitie din Serbia a respins cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului, decizia finala urmand sa fie luata de Ministerul sarb de Interne, scrie Mediafax.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca exista proceduri de extradare in derulare, atat in ceea ce o privește pe Elena Udrea, condamnata recent la șase ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute, cat și in ceea ce il privește pe Sebastian Ghița, incarcerat in prezent in Serbia. Toader…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus, la Timișoara, ca in cazul Elenei Udrea nu exista dovada statutului de refugiat politic in Costa Rica, pe care aceasta il invoca și ca procedurile de extradare sunt in derulare. Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare cu executare…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu critica in termeni extrem de duri decizia CCR. Potrivit fostului șef al statului, hotararea Curții Constituționale pune justiția sub control politic. Traian Basescu, intr-o postare pe Facebook, critica in termeni extrem de duri hotararea data…

- Procurorii de la PICCJ anunța ca fac acte de urmarire penala fața de suspecții Mircea Negulescu și Lucian Onea in dosarul in care ambii sunt acuzați de participație improprie, sub forma complicitații, la fapta de inducere in eroare a organelor judiciare. „In fapt, procurorii au reținut ca, in perioada…

- Actele pentru extradarea lui Sebastian Ghita au ajuns pe masa judecatorilor sarbi. Inalta Curte din Serbia a confirmat pentru Antena 3 ca actele au ajuns, iar magistratii urmeaza sa le analizeze si sa se pronunte.- in curs de actualizare