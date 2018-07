Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii de Internet au ridiculizat fotografia lui Vladimir Putin, realizata in timpul concertului de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia. Oamenii sunt nedumeriti de chipul multumit al liderului rus. „O imagine care, desigur, va deveni virala. Putin multumit (sau inghetat) la concertul…

- Creata pentru ajuta utilizatorii sa retraiasca intamplari si momente importante petrecute de-a lungul timpului functia „One This Day” este pe cale sa fie extinsa, Facebook dedicand o pagina „Memories” unde vom putea revedea atat propriile postari, cat si pe cele ale prietenilor. Daca rezumatele „One…

- Ministerul Afacerilor Interne in parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice au obținut finanțarea pentru proiectul ”Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de…

- In 2017 au fost colectate si procesate 138.217.026 de alerte de securitate cibernetica, in crestere cu 25% fata de anul 2016, care au afectat un numar de 2,89 de milioane adrese IP unice din Romania, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. CERT-RO…

- In ciuda intentiilor, pe care le-a facut publice zile trecute, Ministerul Finantelor nu va incasa, in 2018, din vanzarea de licente 5G, nici macar un leu pentru acoperirea deficitului bugetar, astfel incat acesta sa se incadreze in limita maxima de 3% din PIB, impusa de UE. La inceputul acestei…

- Statul a cheltuit aproape 53 de milioane de lei (adica peste 11 milioane de euro) pentru a crea si intretine e-Romania, un portal care - de-a lungul celor 4 ani in care a putut fi accesat - a trezit interesul a doar 1% dintre romani. Desi nu mai e online deja de jumatate de an din cauza unor disfunctionalitati…

- Lidl Romania avertizeaza clienții cu privire la o tentativa de frauda, care circula pe canalele online, inclusiv pe Facebook și pe WhatsApp. Oferta „NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500$ PENTRU A SARBATORI CEA DE-A 11-A ANIVERSARE” redirecționeaza utilizatorii catre site-ul www.lidl.eu/anniversary, o pagina…

- Lidl Romania avertizeaza clientii cu privire la o tentativa de frauda, care circula pe canalele online, inclusiv pe Facebook si pe WhatsApp.Oferta "NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500 PENTRU A SARBATORI CEA DE A 11 A ANIVERSARE" redirectioneaza utilizatorii catre site ul www.liacute;dl.eu anniversary, o…