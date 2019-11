Ghișeu nou pentru eliberarea cazierului, într-un oraș din Timiș Veste buna pentru timisenii din Buziaș. De saptamana viitoare, in stațiunea din Timiș va funcționat un nou ghișeu pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Din data de 19 noiembrie, in sprijinul cetațenilor, la sediul Poliției Orașului Buziaș, se va deschide un nou ghișenu pentru eliberararea cazierului. Cei din Buziaș se vor putea prezenta la ghișeu, […] Articolul Ghișeu nou pentru eliberarea cazierului, intr-un oraș din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual ofera contribuabililor inrolați o noua facilitate:

- Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual ofera contribuabililor inrolați o noua facilitate: posibilitatea de a solicita si de a primi, on-line, cazierul fiscal. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitari / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului…

